Lokomotif Moskova Galatasaray maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. E Grubunda 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde yerini korumaya devam edecek. Lokomotif Moskova Galatasaray maçını izlemek isteyen taraftarlar Lokomotif Moskova Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? diye aratmakta. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Lokomotif Moskova-Galatasaray saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

LOKOMOTİF MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Lokomotoif Moskova'ya konuk olacak. 21 Ekim 2021 tarihinde TSİ 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen'den canlı izlenebilecek.

LOKOMOTİF MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotif Moskova Galatasaray Exxen'den canlı izlenebilecek.

LOKOMOTİF MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Lokomotoif Moskova'ya konuk olacak. Lokomotiv Central Stadium'da oynanacak maç saat 22.00'da başlayacak?

LOKOMOTİF MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

21 Ekim 2021 tarihinde TSİ 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen'den canlı izlenebilecek.

Haberler.com - Gündem