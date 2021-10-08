Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Formula 1 şifresiz mi? - Haberler
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Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Formula 1 şifresiz mi?

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Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Formula 1 şifresiz mi?

İstanbul, motor sporlarının bir numarası Formula 1'e üst üste 2, toplamda ise 9. kez ev sahipliği yapacak. Sporseverleri heyecanlandıran gelişme öncesi İstanbul Formula 1 şifresiz mi ve Formula 1 ne zaman, saat kaçta gibi konular araştırıldı. Peki, m Formula 1 zaman, saat kaçta?

İstanbul, Formula 1'e Covid-19 nedeniyle üst üste 2, toplamda ise 9'uncu kez ev sahipliği yapacak. Yapılamayan yarışlar nedeniyle takvime yeniden giren ülkemizde, 1 numaralı motor spor organizasyonu heyecanla bekleniyor. Peki, Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Formula 1 şifresiz mi?

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i heyecanı S Sport üzerinden Türk Telekom'un dijital tv platformu Tivibu'da seyircisi ile buluşacak.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula 1, bir kez daha İstanbul'a geliyor.

Inter City İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, 8-9-10 Ekim'de S Sport üzerinden Tivibu kullanıcılarıyla buluşacak.

Max Verstappen ile son 4 sezonun şampiyonu Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak 2021 sezonunda, İstanbul Grand Prix'i heyecanı 8 Ekim Cuma, antrenman turları ile başlıyor. 9 Ekim Cumartesi yapılacak sıralama turlarının ardından 10 Ekim Pazar, merakla beklenen İstanbul Grand Prix'i koşulacak.

Ünlü 8. virajıyla Formula 1 takviminin en özel adreslerinden biri olan İstanbul Grand Prix'i, bu hafta sonu Tivibu'da motor sporları tutkunlarını bekliyor.

Formula 1 İstanbul Grand Prix 8-9-10 Ekim'de S Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazanmıştı.

Formula 1; tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlar dizisidir. F1; bir yıl boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda koşulan yarışlardan oluşur.

Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Formula 1 şifresiz mi?

Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Yarışseverlerin özlemi sona eriyor

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

Sainz, son sıradan başlayacak

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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