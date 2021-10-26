Faze Clan, 1 milyar dolarlık anlaşma ile espor dünyasında bir ilke imza atıyor

Faze Clan halka açık bir şirket olma yolunda ilerliyor. Rekabetçi espor grubu, birleşik şirketlere 1 milyar dolar veren bir anlaşmada B. Riley Principal 150 Merger Corp. ile birleşerek halka arz edilecek. Faze Clan'ın web sitesindeki bir gönderide Faze Clan, anlaşmanın bir parçası olarak büyümesini finanse etmek için 291 milyon dolara kadar para alabileceği tahmin edildiği paylaşıldı.

350 MİLYON KİŞİLİK İZLEYİCİ KİTLESİNE SAHİP

Faze Clan, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds ve daha fazlasında yarışan takımlarıyla tanınmaktadır. Sosyal medyada yaklaşık 350 milyon kişilik bir izleyici kitlesine sahip olan grup, geçen yıl Netflix'in orijinal dizisi "13 Reason Why" dizisinin arkasındaki yapımcılardan biriyle Faze Studios'un açılışını yaptı.

BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZ FAZE CLAN'DE YER ALIYOR

Faze Clan popülerliğini daha da artırabilmek için farklı yollara da başvurdu. NBA yıldızı Ben Simmons, hip hop sanatçısı Offset ve popüler Twitch yayıncısı NickMercs gibi ünlüleri grubuna katarak popülerliğini yükseltti.

BORSAYA FARKLI BİR YÖNTEM İLE GİRİŞ YAPACAKLAR

FaZe Clan, borsaya giriş yapmak için farklı ama tamamen yasal bir yöntem kullanacak. B. Riley Principal 150 Merger Corp.'u paravan şirket olarak kullanacak ve "SPAC" adı verilen birleşme amaçlı ortaklık yöntemiyle borsaya giriş yapmış olacaklar.

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Faze Clanı 2022'de NASDAQ'ta faze sembolü ile yer alacak, ancak Dot Esports muhabiri Jacob Wolf, borsaya gelişinden şüphe duyuyor.Jacob Wolf, Team Solo Mid'in ana şirketi olan Swift Media Entertainment'ın değerinin yarısından daha az olduğunu belirterek Faze Clan'ın 1 milyar dolarlık anlaşmasını eleştirdi.

Faze Clan yayınladığı gönderide, daha çeşitli bir gelir kaynağı elde etmek için içerik oluşturmanın dışında adım atmasını planladığını söylüyor. Jacob Wolf'un belirttiği gibi, bu Faze Clanı'nın donanım şirketleri, yazılımlar satın alması veya portföyüne başka bir teknoloji markası eklemesi gerekeceği anlamına gelebilir. Espor organizasyonu 100 Thieves, bu ayın başlarında, grubun giyim tasarımındaki becerisini tamamlayan bir oyun çevre birim şirketi olan Higround'u satın alarak yapmıştı.

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