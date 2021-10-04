Kullanıcılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı

eFootball 2022'nin çıkışı, dünyadaki tüm oyuncuların ağzında kötü bir tat bıraktı. Konami'nin ürünü, Colossus tarafından beklendiği gibi azaltılmış ve eksik bir formatta çıktı. Ancak şu an için, rakibinin aksine bitmiş bir ürün lansmanından daha fazla bir demo gibi görünecekti.

OLUMSUZ İNCELEME YAĞDI

Steam platformunda iki gün içerisinde 14 bin üzerinde olumsuz değerlendirme alan eFootball 2022, hayranları için tamamen hayal kırıklığı oldu. Yalnızca grafik yönünden değil, oynanış ve bağlantı problemleri sebebiyle de tepki alan eFootball 2022 bir hayli oyuncu kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında insanların bu oyundan sonra FIFA'ya yöneleceğini, eFootball'u resmen bitirdiklerini belirten yorumlar dolaşıyor. Konami, bir sonraki güncellemeler ile birlikte eFootball 2022'deki hataları tek tek gidereceğini açıkladı.

KONAMI: GÜNCELLEMELER OLACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada oyuncu modellemeleri ile internette dalga konusu olan eFootball 2022'nin sorunlarını önümüzdeki tarihlerde getirilecek güncellemelerle birlikte giderilmeye çalışılacağı belirtildi.

"eFootball 2022'yi piyasaya sürdükten sonra pas hızı ve defans kontrolü de dahil oyun dengesiyle ilgili çokça sayıda geri dönüş aldık. Ayrıca kullanıcıların sahne kesintileri, yüz ifadeleri, oyuncuların ve topun hareketleriyle ilgili problemler yaşadığını belirten raporların olduğunu kabul ediyoruz.

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Yaşadığınız sorunlar için çok üzgünüz, tüm şikayetlerinizi ciddiye alacağımızı ve mevcut durumu düzeltmek için çabalayacağımızı garanti ediyoruz. Kalite git gide yükselmiş olacak ve içerikler sürekli bir şekilde yüklenecek. Ekim ayı içerisinde bir güncelleme getirmeyi planlıyoruz."