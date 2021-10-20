Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex'in hayata geçirdiği Edis Fan Token ön satışa çıkıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Edis, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerden olmayı çok istedim. Hayatım boyunca hobilerimle maddi ve manevi bağlantı kurup yaşamayı seçmiş biriyim. Kripto para piyasası da öyle çok takip ediyorum' dedi. Gözler son günlerde Token piyasasına çevrildi. Sanat camiası da bu bu alanda atılımlar yapıyor. Sosyal medyada da gündem konusu olan Edis Token herkes tarafından merak ediliyor ve Edis Token kaç TL? Edis Token nedir? Edis Nft'leri nedir, nasıl alınır? soruları ile araştırılıyor. Peki, Edis Token kaç TL? Edis Token nedir? Edis NFT'leri nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

EDİS TOKEN NEDİR?

Icrypex tarafından piyasaya sürülecek olan ve Nft ile desteklenen Edis Fan Token, Edis'in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkanı tanıyor. İstanbul Unıq'te yapılan projenin tanıtımına Icrypex CEO'su Gökalp İçer ve Edis'in yanı sıra sektörden de çok sayıda kişi katıldı. 18 Ekim'de ön satışa çıkacak Edis Fan Token, 0,90 lira üzerinden sanatçının hayranları ve kripto para yatırımcılarına sunulacak ve 21 Ekim'de halka arz edilecek.

EDİS TOKEN KAÇ TL?

Tanıtım toplantısında konuşan Icrypex CEO'su Gökalp İçer, 'Edis'in NFT'lerini yapacağız. İçerisinde şarkı sözleri, yazıp yayınlamadığı şarkı sözlerinden pasajlar olacak. Attığı bir tweeti, konserdeki bir anı NFT'leştireceğiz. Edis Türk star, yıldız birçok single'ı var. Belki İngilizce bir albüm gelecek, dijital bir platformda belgeseli yayınlandı hepsini dijital ortama çekebiliyoruz' diye konuştu.

İçer, 'NFT yeni hayatımıza girmiş gibi gözüküyor ama dijital sanatlar var. Geçmişini 1960'lara kadar uzatabilirsiniz. Yüksek fiyatlardan da el değiştiriyor. NFT sadece teyit mekanizmasını yapıyor. ICRYPEX NFT diye bir Pazar zaten çıkarıyoruz, Edis ile de bunu taçlandırmak istedik. Edis, NFT'lerinin alınması için Edis Fan Token yarattık. Ön satış 18 ile 20 Ekim arasında olacak. 8 milyon tane 0,90 kuruştan yüzde 10 iskontolu alınabilecek. 20 Ekim gece 22.00'da ön satış bitiyor. 21 Ekim 00.00'da ise arz başlıyor, halka arz sürecinde Edis Fan Token 1 liradan satışa sunulacak. Marketin dengesi için ön satıştan aldığınızı 3 hafta satamıyorsunuz. Diğerini istediğiniz zaman, istediğiniz gibi satabilirsiniz. Yeni bir Fan Token projemiz yok, spor camiası için Altay Token'i yaptık. Edis Fan Token'i ise sanat camiası için yaptık. Başka NFT'ler olacak ama Edis ile ritmimiz baya tutuyor dolayısıyla projeyi baya heveslenerek yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

EDİS NFT'LERİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer yaptığı açıklamada, 'ICRYPEX NFT Bazaar'da başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisinin eserlerini NFT olarak satışa sunacağız. Edis ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği etrafında ilerleyen günlerde Edis NFT'lerini duyuracağız. Edis NFT'leri yine bugün duyurduğumuz Edis Fan Token ile satın alınabilecek. NFT dünyası sanat, spor ve eğlence alanlarında son yıllarda önemli eserlerin ve yeni bir sanat alanının oluşmasına imkan sağladı. Bu kapsamda yeni NFT platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar'ın, sektörde başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisi için kapsamlı bir alan olacağına inanıyoruz' dedi.

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