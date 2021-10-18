Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! - Haberler
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Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği!

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Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği!

Güne 9,25 ile başlayan dolar, 9,27'ye fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Vatandaşlar doların rekor kırma sebeplerini Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! soruları ile araştırıyor. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! İşte detaylar...

Para politikası kararları, Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleri ve gelişmiş ülkelerin nakit piyasaya nakit pompalaması üzerine, Güne 9,25 ile başlayan Dolar, 9,27'ye fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Vatandaşlar doların rekor kırma sebeplerini Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! soruları ile araştırıyor. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! İşte detaylar...

BBC Türkçe'den Özge Özdemir'in haberine göre; Gelişmiş ülkeler, Covid-19 döneminin getirdiği ekonomik zararları piyasaya nakit pompalayarak azaltmaya çalışıyor. Gelişmiş ülkelerin enflasyon kaygısı ile para politikalarında değişiklik yapması TL gibi para birimlerini etkiliyor.

Fakat Türk Lirası'ndaki değer kaybının arkasında Türkiye'deki para politikasının da etkisi var.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.

Karar öncesi 8,64 seviyelerinde olan kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 8,80 seviyesine kadar yükseldi.

Karar öncesi 9,07 seviyelerinde bulunan dolar, kararın yayınlanmasıyla birlikte gece yarısı 9,18'e fırlayarak rekor tazelemişti. Dolar yeni günde ise rekor seviyelere yakın seyretti. Kur saat 10.44 itibarıyla 9,25'den işlem görmeye başladı ve daha öncesinde 9,29 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda Euro 10,75'ten, Sterlin ise 12,75'ten işlem görüyor.

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Haber: Dolar neden yükseliyor? Dolar rekor kırdı mı, dolar rekoru kaç? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar grafiği! - Haberler
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