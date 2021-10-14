Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

ŞANLIURFA'da bir yakınına ilaç yazılmadığı iddiasıyla aile hekimiyle diğer çalışanlarla tartışıp, aile sağlığı merkezinin kapısıyla pencerelerini yumruklayıp gözaltına alınan İsmail A. ile Abdulkadir A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyyübiye Mahallesi'deki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İsmail A. ve kuzeni Abdulkadir A., aile hekimi Mehmet Emin Kaynak'tan bir yakınlarının kullandığı ilaç yazmasını istedi. Kaynak ise muayene etmeden böyle bir yapamayacağını söyledi. Doktor ile iki kuzen arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, iki kuzeni dışarıya çıkararak merkezin kapısını kilitledi. İki kuzen bu kez kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı.

Öte yandan Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, saldırıya uğrayan aile hekimi Mehmet Emin Kaynak ile diğer çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.