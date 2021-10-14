Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest - Haberler
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Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

ŞANLIURFA'da bir yakınına ilaç yazılmadığı iddiasıyla aile hekimiyle diğer çalışanlarla tartışıp, aile sağlığı merkezinin kapısıyla pencerelerini yumruklayıp gözaltına alınan İsmail A. ile Abdulkadir A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'da bir yakınına ilaç yazılmadığı iddiasıyla aile hekimiyle diğer çalışanlarla tartışıp, aile sağlığı merkezinin kapısıyla pencerelerini yumruklayıp gözaltına alınan İsmail A. ile Abdulkadir A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyyübiye Mahallesi'deki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İsmail A. ve kuzeni Abdulkadir A., aile hekimi Mehmet Emin Kaynak'tan bir yakınlarının kullandığı ilaç yazmasını istedi. Kaynak ise muayene etmeden böyle bir yapamayacağını söyledi. Doktor ile iki kuzen arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, iki kuzeni dışarıya çıkararak merkezin kapısını kilitledi. İki kuzen bu kez kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, emniyette sorgusu tamamlanan iki kuzen adliyeye sevk edildi. Sorgularında pişman olduğunu belirten İsmail A. ile Abdulkadir A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne giden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, saldırıya uğrayan aile hekimi Mehmet Emin Kaynak ile diğer çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

Doktorla tartışıp, kapı ve pencereleri yumruklayan 2 kuzen serbest

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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