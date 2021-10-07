Çağdaş Atan kimdir? Çağdan Atan kaç yaşında, aslen nerelidir? Çağdaş Atan hayatı ve biyografisi!

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ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

Çağdaş Atan 29 Şubat 1980 yılında, İzmir'de doğan Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör.

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Çağdaş Atan 2011-12 sezonunda Akhisar forması ile.

Futbola 8 yaşında ailesinin desteğiyle Altay'ın altyapısında başladı. 2000 yılında Marmarisspor'da profesyonelliğe yükselerek, bu takımla 3. Lig'de şampiyon oldu. Daha sonra eski takımı Altay'a geri döndü ve 2. Lig'de de şampiyonluk yaşadı. Ardından iki sezon Süper Lig'de oynadı. Altay'da oynadığı dönemde bir top toplayıcı çocuğa tokat attığı için spor kamuoyu tarafından sıkça eleştirildi. 2003-04 sezonunda Denizlispor'un formasını giyen Çağdaş, burada gösterdiği performans ile Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı.

2004-05 sezonu öncesinde 1 milyon $ karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk lig maçına 12 Eylül 2004 tarihinde Sakaryaspor ile oynanılan maçta çıkarken, ilk lig golünü 15 Mayıs 2005'te İstanbulspor'a karşı attı. 8 Nisan 2006'daki Malatyaspor maçında taraftarlarla yaşadığı olaylar ve maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından 100 bin TL para cezasına çarptırılırken süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisine aralarında RSC Anderlecht, VfL Bochum gibi takımlarında bulunduğu birçok kulüp talip oldu. Ancak tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Trabzonspor'da ise ilk lig maçına 5 Ağustos 2006'da Kayserispor karşısında çıkarken, ilk lig golünü 14 Ekim 2006 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile oynanılan ve 3-1 kazanılan maçta attı.Trabzonspor'da 40 lig maçına çıkıp 5 gole imza atan Çağdaş, 2008-09 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa'da oynama isteği nedeniyle 2 Haziran 2008'de Bundesliga takımlarından Energie Cottbus'a imza attı.

Cottbus'ta ilk lig maçına 22 Ağustos 2008'de Hannover 96 karşısında çıkan Çağdaş, sezonun ilk maçlarında fazla forma şansı bulamamasına rağmen, daha sonraki haftalarda sürekli olarak kadroda yer almaya başladı. Energie Cottbus'la ilk lig golünü 15 Şubat 2009 tarihinde Borussia Dortmund'a attı. Sezon sonunda takımının küme düşmesiyle FC Basel ile 2+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. FC Basel'i seçmesindeki ana neden olarak ise kulübün Avrupa Kupalarında oynayacak olmasını gösterdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2011-12 sezonun için adı eski takımı Trabzonspor'la anılsa da Çağdaş Atan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'yla anlaşarak buraya transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2014-15 sezonunun başında PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Atan Nikola Mikic'in yerine kaptanlık görevine getirilmiştir.

2014-15 sezonu devre arasında PTT 1. lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olmuştur.

Özel hayatı

Atan evli ve bir çocuk babasıdır. Oyuncu Berk Atan'ın kuzenidir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Çağdaş Atan, Alanyaspor'da öncelikle Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörü olarak göreve gelmiştir. Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlüğü görevini yürütürken, Alanyaspor'un teklifini kabul ederek Alanyaspor'un teknik direktörü olmuştur.

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