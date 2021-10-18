Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Bu zorlu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'u konuk edecek. Dortmund ve Ajax'a 3'er puan bırakan Kartal, Portekiz temsilcisini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

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