Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Bu zorlu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'u konuk edecek. Dortmund ve Ajax'a 3'er puan bırakan Kartal, Portekiz temsilcisini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...
Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.