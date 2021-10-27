Bayraklı Belediyesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı'nı baştan sona yeniledi

Ekonomik kriz, pandemi, deprem, sel gibi felaketlere rağmen Bayraklı Belediyesinde yatırımlar aralıksız devam ediyor. Daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir Bayraklı için süren çalışmalar kapsamında Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Ressamlar Sokağı baştan sona yeniden inşa edildi. Toplam bin 670 metrekarelik alanda faaliyet gösteren resim sanatçılarının bulunduğu atölyeler, Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şubesi'nin yeni hizmet binası, Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi binası, spor salonu, dinlenme alanı, meydan ve peyzaj düzenlemeleriyle merkez, yepyeni görünüme kavuşturuldu. Çalışmaları kısa sürede tamamlanan alanda mevcut yapılar yıkılarak, proje kapsamında planlanan yeni kullanım alanları hızla tamamlandı. Vatandaşların kültür, sanat ve sporla bir araya geleceği yeni tesis, son rötuşların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın ihtiyaç olan her bölgesinde planlarımız doğrultusunda yeni alanlar oluşturarak Bayraklı'yı daha çağdaş ve modern görünüme kavuşturmak istiyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz süreçte çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin daha iyisine layık. Biz de var gücümüzle dirençli bir Bayraklı oluşturmak, ilçemizin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" diye belirtti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet