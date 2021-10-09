Andorra - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Andorra - İngiltere şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Andorra - İngiltere maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Andorra - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Andorra - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Andorra - İngiltere saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Andorra - İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Andorra - İngiltere maçı şifresiz mi? Andorra - İngiltere maçı hakemi kim? Andorra - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Andorra - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi takım grupta kaçıncı sırada?
Andorra - İngiltere maçı 9 Ekim Cumartesi saat 21:45'de oynanacak.
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Andorra - İngiltere maçı S Sport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Andorra la Vella'da, Nacional Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.