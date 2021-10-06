Akhisarspor - Ispartaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Sakaryaspor - Somaspor maçı şifresiz mi?

AKHİSAR, MANİSA (Haberler.com) - Tff 2. lig'de heyecanla beklenen müsabakada Akhisarspor - Ispartaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Akhisarspor - Ispartaspor maçı şifresiz mi? Akhisarspor - Ispartaspor maçı hakemi kim? Akhisarspor - Ispartaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.

AKHİSARSPOR - ISPARTASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akhisarspor - Ispartaspor karşılaşması, TFF 2. lig maçı, 06-10-2021 Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AKHİSARSPOR - ISPARTASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ispartaspor maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

AKHİSARSPOR - ISPARTASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma; Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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