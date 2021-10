9. Boğaziçi Film Festivali filmlerle dolu bir günü daha geride bıraktı

9. Boğaziçi Film Festivali'nin 6. gününde yarışmalara katılan filmler sinemaseverlere sunuldu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal Ev Sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor.

Bu kapsamda, Atlas 1948 Sineması'nda, Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması filmlerinin gösterimi yapıldı.

Moderatörlüğünü festival koordinatörü Berfin Demirat'ın üstlendiği söyleşilere, festivalin Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması filmlerinden "Burnt. Land of Fire", "Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom", "My Dream", "Raisa", "Sigurimi", "The City Of Sun", "The Last One", "The Robot and The Butterfly", "We Have One Heart" ve "You Can't Automate Me"nin ekipleri katıldı.

Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması gösterimleri Kadıköy'de gerçekleşti

Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması filmlerinin gösterimi, Kadıköy Sineması'nda iki bölüm halinde yapıldı.

Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında, Mehdi Fikri'nin "4AM", Samir Karahoda'nın "Displaced", Luo Runxiao'nın "Hair Tie, Egg and Homework Books", Yuan Yuan'ın "Heading South", Pom Bumsermvicha'nın "Lemongrassgirl", Leonardo Martinelli'nin "Neon Phantom", Linhan Zhang'in "The Last Ferry From Grass Island", Teymur Hajiyev'in "Towards Evening", Rakan Mayasi'nin "Trumpets In The Sky" ve Andreea Cristina Bortun'ın "When Night Meets Dawn" yer alıyor.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın gösterimleri ekiplerin katılımıyla gerçekleşti

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması filmlerinden "Things Worth Weaping For/Ağlamaya Değer Şeyler" filminin gösterimi, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti.

Film sonrası festivalin uluslararası film programcısı Onur Sherifi moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye yönetmen Cristina Grosan ve senarist-oyuncu Nora Rainer-Micsinyei katıldı.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması filmlerinden "The Sacred Spirit/Kutsal Ruh" filminin gösterimi ise Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Film sonrası festivalin uluslararası film programcısı Onur Sherifi moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye filmin yönetmeni Chema Garcia Ibarra, yapımcılardan Enes Erbay ve prodüksiyon tasarımı şefi Leonor Diaz katıldı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet