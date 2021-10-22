22 Ekim elektrik kesintisi! AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

22 Ekim elektrik kesintisi saatleri araştırılıyor.Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 21 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ekim Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, 21 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları!

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 22 EKİM

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

22 EKİM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 22 EKİM

BEDAŞ ARNAVUTKÖY KESİNTİLERİ

NO: 7827333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830512

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817347

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 22/10/2021 14:00:00 - 22/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 7816428

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ÖZENLİ sk/ ETİLER mah GÜLŞEN, ÖZENGİ sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7831320

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk/ ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 22/10/2021 10:00:00 - 22/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 EKİM KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 7819305

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk/ MERKEZ mah ERSEVEN, SELAMET sk bölgelerinde 22/10/2021 01:00:00 - 22/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7840402

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BÜLBÜLDERE, EMNİYET, ETİ, GÜÇLÜ, KABATAŞ, SEMERKANT, YOLAÇAR sk/ ORTABAYIR mah ABA, ADATEPE, BACADİBİ, BACADİBİ ÇIKMAZI, GÜLBAŞ, HARMAN, HÜNKAR, KIRLANGIÇ, SARIGÖL, ZİGANA, ÇAMARDI, ÇEŞMEBAŞI, ŞAİR ÇELEBİ sk/ ÇELİKTEPE mah BUHARA, BURAK REİS, CENGİZ, DEPO ARKASI, DEPO ARKASI ÇIKMAZI, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GEYLANİ, GÜLÇİN, HALİM, HAN, HAYAT, HOŞGÖR, IŞIK, KAHRAMANLAR, KAPTAN, KARAHİSAR, KUBİLAY, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, PİRİ REİS, SEMERKANT, SİPAHİ, YENİÇAĞ, ZİYAPAŞA, ÇAĞ, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞAİRANE sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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