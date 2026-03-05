Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, 2025-2026 sezonunda uygulanan yeni formatla birlikte heyecan dozunu daha da artırdı. Grup aşamasının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte futbol kamuoyunun odağında artık çeyrek finale yükselecek takımlar ve kura çekimi süreci bulunuyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Turnuva talimatının 5. maddesi çeyrek final aşamasının nasıl şekilleneceğini detaylı şekilde belirliyor. Buna göre çeyrek finalde toplam 8 takım mücadele edecek ve kura çekiminde seribaşı sistemi uygulanacak.

Seribaşı olacak takımlar şu şekilde belirleniyor:

3 grup lideri

Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar arasında en iyi performansa sahip 1 ekip

Bu dört takım kura çekimine seribaşı olarak katılacak. Kalan dört takım ise seribaşı olmayan ekipler olarak kura havuzunda yer alacak.

Seribaşı Takımların Avantajı

Çeyrek final turu tek maç eleme sistemi ile oynanacak. Bu nedenle seribaşı ekipler önemli bir avantaj elde ediyor. Statü gereği seribaşı takımlar:

Karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak

Bu durum özellikle taraftar desteğinin yüksek olduğu kulüpler için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Eşleşme Kısıtlaması

Kura çekiminde dikkat çeken bir diğer detay ise grup aşamasında karşılaşan takımların yeniden eşleşememesi kuralı. Buna göre:

Aynı grupta yer alıp grup maçında karşılaşan takımlar çeyrek finalde birbirine rakip olamayacak.

Ancak aynı grupta bulunmasına rağmen fikstür gereği karşılaşmayan ekiplerin eşleşmesi mümkün olacak.

Bu kural, turnuvada farklı eşleşmelerin ortaya çıkmasını sağlayarak rekabeti artırmayı amaçlıyor.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Grup aşamasının 5 Mart 2026 tarihinde tamamlanmasının ardından gözler kura organizasyonuna çevrilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun planlamasına göre çeyrek final kura çekiminin 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkezi olan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona kulüp temsilcileri katılacak ve kura sırasında yalnızca çeyrek final eşleşmeleri değil, aynı zamanda turnuvanın ilerleyen aşamalarındaki yol haritası da netleşecek.

Yarı Final Yolu da Belli Olacak

Kura çekimi sırasında hazırlanacak turnuva şeması sayesinde:

Çeyrek final eşleşmeleri

Olası yarı final eşleşmeleri

aynı anda ortaya çıkacak. Böylece takımlar finale giden yolda hangi rakiplerle karşılaşabileceğini önceden görme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Organizasyon takvimine göre çeyrek final karşılaşmalarının 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadelelerde eşitlik halinde şu prosedür uygulanacak:

Normal sürenin 90 dakikası berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

Bu format, özellikle kupalarda sıkça görülen sürpriz sonuçların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Tek maçlık eleme sistemi, büyük takımlar kadar sürpriz takımlar için de önemli fırsatlar yaratıyor.