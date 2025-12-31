Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2026 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar?

2026 yılına girerken şans tutkunlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Her yıl olduğu gibi, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yıl da büyük ikramiyesiyle dikkat çekiyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi düzenlenecek çekiliş, milyonlarca kişinin hayallerini süsleyecek. Peki, Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Yarım, çeyrek bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Detaylar...

2026 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılın en heyecanlı zamanı yaklaşıyor ve şanslı talihliler için büyük an çok yakın! 2026 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılın büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı. Bu devasa ikramiye, birçok kişinin hayalini süslerken, yılbaşı biletlerini alan şanslı kişiler için unutulmaz bir yılbaşı sürprizi olacak.

Milli Piyango çekilişi ile bir kişi, sadece bir biletle hayatını değiştirebilir. 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak. Eğer siz de bu büyük heyecana ortak olmak istiyorsanız biletlerinizi zaman kaybetmeden temin etmeniz gerekiyor.

2026 ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde farklı bütçelere uygun bilet seçenekleri bulunuyor. Bunlardan biri de çeyrek bilet.

Çeyrek bilet fiyatı: 200 TL

Çeyrek bilet, tam ve yarım biletin küçük bir kısmını temsil ediyor. Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen çeyrek bilet, aynı zamanda büyük ikramiyeden pay alma şansı sunuyor. Küçük bir yatırımla yılbaşı rüyasını gerçekleştirmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılı için Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları resmen açıklandı. Biletler farklı seçeneklerle satışa sunuluyor:

Tam bilet: 800 TL

Yarım bilet: 400 TL

Çeyrek bilet: 200 TL

Bu fiyatlarla herkes kendi bütçesine uygun bir şansını deneyebilir. Özellikle tam bilet alındığında büyük ikramiyenin tamamı kazanılabilirken, yarım ve çeyrek biletler ile ikramiyenin paylaşılan kısımları kazanılabilir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişi evinizden canlı olarak takip etmek için iki seçenek mevcut:

Milli Piyango TV YouTube Kanalı

Milli Piyango Online platformu

Bu sayede, çekilişi anbean takip edebilir ve şansınızın sonucunu anında öğrenebilirsiniz. Yılbaşı gecesini şansa bırakmak istemeyenler için canlı yayın izlemek büyük önem taşıyor.

