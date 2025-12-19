2025 yılının sonuna yaklaşılırken, bankacılık sektöründe uzun süredir üzerinde çalışılan yeni düzenlemeler birer birer kamuoyuna duyurulmaya başladı. Özellikle nakit kullanımının halen yüksek olduğu Türkiye'de, Atm'ler üzerinden gerçekleştirilen para çekme işlemleriyle ilgili köklü bir değişim kapıda. Peki, Yeni para çekme limitleri ne kadar olacak? 2026'da 'şube içi' ve 'şube dışı' para çekme limiti ne kadar olacak? Detaylar...

YENİ PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni ATM modeliyle birlikte para çekme limitlerinde dikkat çekici bir artış planlanıyor. Bankacılık sektöründen edinilen bilgilere göre, özellikle şube içi ATM'lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL'nin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu artış, yüksek tutarda nakit ihtiyacı olan bireysel ve ticari müşteriler için önemli bir kolaylık anlamına geliyor. Mevcut sistemde sınırlı kalan günlük çekim tutarları nedeniyle sık sık ATM kullanmak zorunda kalan kullanıcılar, yeni uygulamayla birlikte işlemlerini daha kısa sürede ve tek seferde gerçekleştirebilecek.

Şube dışı ATM'lerde ise limit artışlarının daha sınırlı tutulması bekleniyor. Cadde, AVM ve ulaşım noktalarında yer alan bu ATM'lerde, güvenlik ve nakit yönetimi gerekçeleriyle mevcut sınırlamaların büyük ölçüde korunacağı öngörülüyor.

2026'DA 'ŞUBE İÇİ' VE 'ŞUBE DIŞI' PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeye göre, ATM'lerdeki para çekme limitleri bulundukları konuma göre farklılaştırılacak. Şube içi ATM'ler, bankaların doğrudan kontrolünde olan, güvenliği daha yüksek ve nakit dolumu daha kolay yapılan noktalar olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle şube içi ATM'lerde:

Günlük komisyonsuz para çekme limitlerinin 50 bin TL'nin üzerine çıkması

Yüksek tutarlı nakit işlemlerinin teşvik edilmesi bekleniyor.

Buna karşılık, şube dışı ATM'lerde:

Limit artışlarının sınırlı kalması

Güvenlik ve operasyonel maliyetler nedeniyle daha kontrollü bir yapı benimsenmesi planlanıyor.

Bu ayrımın temelinde, şube içi ATM'lerde yaşanabilecek teknik ya da güvenlik sorunlarına banka personelinin anında müdahale edebilmesi yatıyor. Böylece yüksek meblağlı işlemler için daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

GÜVENLİK VE MALİYET DENGESİ ÖN PLANDA

Uzmanlara göre bu model, yalnızca müşteri taleplerine değil, aynı zamanda bankaların operasyonel maliyetlerine de yanıt veriyor. Merkez Bankası'nın yeni banknot basımı konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemesi, mevcut banknotların alım gücünün düşmesiyle birlikte ATM'lerin daha sık doldurulmasını zorunlu kılıyor. Bu durum da bankalar için ciddi bir lojistik ve güvenlik maliyeti anlamına geliyor.