Yeni Malatyaspor neden ceza aldı? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı silindi, güncel puanı kaç?

Türkiye futbol gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri, Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor hakkında verilen puan silme kararı oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, FIFA Disiplin Komitesi kulübe 6 puan silme cezası uygulanmasına hükmetti. Karar, TFF’nin internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Yeni Malatyaspor neden ceza aldı? Yeni Malatyaspor'un güncel puanı kaç? Detaylar...

YENİ MALATYASPOR NEDEN CEZA ALDI?

Yeni Malatyaspor’a verilen cezanın temel nedeni, FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan yaptırım kararıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre kulüp, FIFA nezdinde yürütülen disiplin süreci sonucunda 6 puan silme cezasına çarptırılmıştır.

Bu tür cezalar genellikle kulüplerin uluslararası düzeydeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, finansal anlaşmazlıklar veya disiplin ihlalleri gibi nedenlerle gündeme gelir. Söz konusu karar, FIFA Disiplin Komitesi’nin yetkisi kapsamında alınmış olup TFF tarafından Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur.

Açıklamada ayrıca cezanın doğrudan lig puan tablosuna yansıtıldığı ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grup sıralamasını etkilediği belirtilmiştir.

CEZA SÜRECİNİN RESMİ DAYANAĞI

FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen karar, uluslararası futbol otoritelerinin kulüpler üzerindeki yaptırım mekanizmaları kapsamında uygulanmaktadır. TFF’nin duyurusu, bu kararın Türkiye lig sistemine entegre edilerek puan tablosuna işlendiğini göstermektedir.

Bu kapsamda Yeni Malatyaspor, sezonun mevcut puan durumuna ek olarak 6 puanlık bir kayıp yaşamıştır.

YENİ MALATYASPOR'UN KAÇ PUANI SİLİNDİ, GÜNCEL PUANI KAÇ?

Yeni Malatyaspor için açıklanan resmi karara göre FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası uygulanmıştır. Bu ceza, TFF tarafından doğrulanmış ve lig puan tablosuna işlenmiştir.

Güncel tabloya bakıldığında Malatya temsilcisinin:

Toplam puanı: -52

Lig sıralaması: 18. ve son sıra (Kırmızı Grup)

Maç performansı: 32 maç

Galibiyet: 0

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 30