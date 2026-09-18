Son dönemde adı test sonucu iddialarıyla gündeme gelen Yağız Sabuncuoğlu hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonucunun açıklanıp açıklanmadığı merak edilirken, konuya ilişkin son bilgiler ve test sonucu hakkındaki detaylar araştırılıyor.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU TEST SONUCU ÇIKTI MI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Sabuncuoğlu'nun test sonucunun açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu oldu. Peki, Yağız Sabuncuoğlu test sonucu çıktı mı, test sonucu belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

YAĞIZ SABUNCUOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Sabuncuoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu madde kullanılmasına yönelik yer temin etme iddiaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği aktarılırken, soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU TEST SONUCU AÇIKLANDI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun merak ettiği konuların başında test sonucunun ne zaman açıklanacağı geliyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucu henüz açıklanmadı. Bu nedenle test sonucuna ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.