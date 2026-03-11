Dünya futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Victor Osimhen, sahadaki golcü kimliği kadar zorlu çocukluk hikâyesiyle de sık sık gündeme geliyor. Nijerya'nın kalabalık ve zorlu yaşam koşullarıyla bilinen mahallelerinde büyüyen futbolcu, henüz çok küçük yaşlarda hayatının en büyük kayıplarından biriyle karşılaştı. Peki, Victor Osimhen'in annesi kimdir? Osimhen kaç yaşında annesini kaybetti? Detaylar...

OSIMHEN'İN ANNESİ HAYATTA MI?

Hayır. Victor Osimhen'in annesi Christiana Osimhen yıllar önce hayatını kaybetti. Annesinin ölümünün ardından Osimhen ve kardeşleri hayatlarına annelerinin yokluğunda devam etmek zorunda kaldı. Bu durum, futbolcunun hayatında hem duygusal hem de ekonomik açıdan büyük zorluklar yarattı.

ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI KAYIP

Victor Osimhen, Nijerya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Lagos'ta dünyaya geldi ve yedi kardeşli kalabalık bir ailede büyüdü. Ailenin en küçük çocuklarından biri olan Osimhen, henüz çok küçük yaşlardayken annesini kaybetti.

Bu kayıp, onun çocukluk yıllarının en belirleyici olaylarından biri oldu. Küçük yaşta yaşanan bu travma nedeniyle annesine dair net hatıraları oldukça sınırlı kaldı. Ancak yıllar içinde verdiği röportajlarda, annesinin yokluğunun hayatındaki boşluğu hiçbir zaman dolduramadığını sık sık dile getirdi.

Osimhen'in çocukluk yılları sadece duygusal zorluklarla değil, aynı zamanda ekonomik sıkıntılarla da şekillendi. Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için küçük yaşlarda çeşitli işlerde çalıştığı, Lagos sokaklarında su satarak gelir elde etmeye çalıştığı biliniyor. Bu deneyimler onun karakterini güçlendiren ve mücadeleci kişiliğini geliştiren önemli dönüm noktaları oldu.

VICTOR OSIMHEN'İN ANNESİ KİMDİR?

Victor Osimhen'in annesinin adı Christiana Osimhen olarak biliniyor. Nijerya'nın zorlu yaşam koşulları içinde ailesini ayakta tutmaya çalışan fedakâr bir anne olarak tanınıyordu.

Christiana Osimhen, çocuklarının hayatlarını sürdürebilmesi için Lagos'un zor mahallelerinde çalışarak ailesine katkı sağladı. Ailenin geçimini desteklemek için büyük çaba gösterdiği ve çocuklarının hayatta kalması için mücadele ettiği ifade ediliyor.

Ancak beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi, aile için büyük bir kırılma noktası oldu. Özellikle henüz çok küçük olan Victor Osimhen için bu kayıp, hayatının en derin izlerinden birini bıraktı.

Yıllar sonra futbol dünyasında ün kazanan Osimhen, annesinin fedakârlıklarının kariyerindeki en büyük motivasyonlardan biri olduğunu birçok kez dile getirdi.

OSIMHEN KAÇ YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ?

Victor Osimhen, annesini yaklaşık 2–3 yaşlarındayken kaybetti. Bu nedenle annesiyle ilgili hatıraları oldukça sınırlı kaldı.

Çocukluk döneminin en erken yıllarında yaşanan bu kayıp, onun büyüme sürecini doğrudan etkiledi. Annesinin yokluğu, hem duygusal hem de sosyal anlamda hayatında büyük bir boşluk yarattı.