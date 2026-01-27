Haberler

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? 2026 Vatandaşlık kimlere verilecek, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Kamuoyunun gündeminde yer alan vatandaşlık maaşı uygulamasına ilişkin ayrıntılar şekilleniyor. Vatandaşlık maaşı nedir? Devletin yeni sosyal destek modeli kapsamında ödeme yapılacak gruplar, gelir kriterleri ve uygulamanın kapsamı merak ediliyor. Emeklilerin de sistemden yararlanabilecek olmasıyla birlikte başvuru şartları ve uygulamanın hangi aşamada olduğu yakından izleniyor. İşte vatandaşlık maaşı şartları...

Yeni sosyal yardım modeli olarak planlanan vatandaşlık maaşı uygulamasıyla ilgili süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamı ve uygulama aşamaları kamuoyunda geniş yankı buluyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni sistem kapsamında ilk aşamada pilot bir uygulama devreye alınacak ve bu sürecin haziran ayında başlaması öngörülüyor. Pilot uygulamanın ardından sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Pilot sürecin tamamlanmasının ardından uygulamanın Türkiye geneline yayılması planlanıyor. Buna paralel olarak düzenlemeye ilişkin bir yasa teklifinin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte uygulamanın çerçevesi, ödeme yöntemi ve kapsamı netlik kazanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI

Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için haneler bazında belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Sistem kapsamında yıllık bir gelir sınırı belirlenecek ve bu sınırın altında kalan aileler destek kapsamına alınacak. Gelir hesaplamasında yoksulluk sınırı ya da asgari ücret temel alınabilecek.

Belirlenen eşik gelirin altında geliri bulunan hanelere, mevcut kazançları ile asgari geçim düzeyi arasındaki fark kadar aylık ödeme yapılması planlanıyor. Destek, hane gelirini belirlenen seviyeye tamamlayacak şekilde uygulanacak. Emeklilerin de bu kapsamda yer alabileceği daha önce yapılan açıklamalarla kamuoyuna yansımıştı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
