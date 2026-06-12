URY hangi ülke, URY hangi takım, URY ne demek, 2026 Dünya Kupası URY açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEURY hangi ülke ve URY hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası URY açılımı ve URY ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan URY ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI URY HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası bağlamında karşılaştığınız URY kısaltması, Güney Amerika ülkesi olan Uruguay'ı temsil etmektedir.

İşte detaylar:

URY Ne Demek ve Hangi Ülke?

Ülke: Uruguay (Resmî adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti).

URY Nedir? "URY", Uruguay'ın ISO 3166-1 alpha-3 standardındaki resmi ülke kodudur. Uluslararası spor organizasyonlarında, diplomatik işlemlerde ve veri tabanlarında ülkeyi tanımlamak için kullanılır.

FIFA Kısaltmaları Hakkında Küçük Bir Not

Futbol maçlarını izlerken genellikle Uruguay için URU kısaltmasını görürsünüz; çünkü FIFA, kendi organizasyonlarında genellikle 3 harfli özel ülke kodlarını (URU gibi) kullanmayı tercih eder. Ancak bazı dijital platformlarda veya genel veri listelerinde ISO standardı olan URY karşınıza çıkabilir.

2026 Dünya Kupası ve Uruguay

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Uruguay (URY), turnuvanın en köklü takımlarından biri olarak (ilk Dünya Kupası şampiyonu) bu dev organizasyonda yer alacak takımlar arasındadır.

Açılımı : Uruguay

Takım : Uruguay Millî Futbol Takımı (Takma adı: La Celeste)

Bir maç tablosunda veya fikstürde URY gördüğünüzde, bunun Uruguay olduğunu bilmeniz yeterlidir. Uruguay bu turnuvada da favori gösterilen "dişli" ekiplerden biri!