TV100 Digitürk kaçıncı kanalda?

"TV100 Digiturk kaçıncı kanalda?" sorusu, arama motorlarında sıkça sorgulanan başlıklar arasında bulunuyor. TV100 yayınlarına Digiturk üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, kanalın yayın numarasını, platformdaki yerini ve televizyonlarında nasıl izleyebileceklerine ilişkin güncel bilgileri araştırmayı sürdürüyor.

TV100 TÜRKSAT FREKANSI NE?

TV100 Türksat frekansı, TV100 nasıl ayarlanır ve TV100 şifresiz mi? soruları, kanalı televizyonlarından izlemek isteyen kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gülseven Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Tv100, yeni yayın frekansını duyururken, mevcut frekanslarının da aktif olarak kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.

TV100 YENİ TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ

Tv100, Türksat uydusu üzerinden yayınlarını yeni frekanslarla izleyicilere ulaştırıyor. Kanalı manuel olarak eklemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki bilgilerle arama yapabiliyor.

TV100 HD (Türksat MPEG-4 Paket 36 Batı)

• Frekans: 11837

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 2/3

TV100 HD (Türksat MPEG-4 Paket 31 Doğu)

• Frekans: 12083

• Polarizasyon: H (Yatay)

• Sinyal Oranı (Symbol Rate): 13750

• FEC: 2/3

Kanal yönetimi, eski frekansların da aktif olarak yayın vermeyi sürdüreceğini ve izleyicilerin diledikleri frekansı kullanabileceğini belirtti.

TV100 NASIL AYARLANIR?

TV100'ü televizyonuna eklemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcısının Manuel Kanal Arama veya Transponder Ekle bölümüne girerek güncel frekans bilgilerini eksiksiz şekilde girebilir.

Bilgilerin kaydedilmesinin ardından yapılacak kanal taramasıyla TV100 HD yayını listeye eklenebilir. TKGS destekli uydu alıcılarında ise kanal listesi güncellendiğinde tv100 otomatik olarak yüklenebilmektedir.

TV100 ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz (FTA - Free To Air) yayın yapan ulusal televizyon kanalları arasında yer alıyor. Bu nedenle uyumlu bir uydu alıcısına sahip kullanıcılar herhangi bir abonelik veya ek ücret ödemeden kanalı izleyebiliyor.

TV100 HANGİ PLATFORMLARDA YAYIN YAPIYOR?

Uydu yayınının yanı sıra TV100, birçok dijital ve kablolu yayın platformunda da izlenebiliyor. Kanal numaraları ise şu şekilde:

• Digiturk: 37

• D-Smart: 37

• Turkcell TV+: 37

• Kablo TV: 37

• Tivibu: 47

• TKGS: 30