Türkiye Romanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye Romanya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TÜRKİYE ROMANYA CANLI İZLE

Maçın 11'leri açıklandı:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda Güler, Barış, Kenan, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Romanya maçını TV8 ve Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Romanya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Romanya maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.