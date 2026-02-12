Haberler

Türkiye'nin Uluslar Ligi maçları ne zaman? Türkiye'nin Uluslar Ligi rakipleri kim oldu?

Türkiye'nin Uluslar Ligi maçları ne zaman? A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura çekimi tamamlandı. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının dört farklı ligde mücadele edeceği organizasyonda A Ligi'nde yer alacak. Peki, Türkiye'nin Uluslar Ligi rakipleri kim oldu?

Türkiye'nin de yer aldığı 2026-2027 sezonunda lig formatı, yükselme ve düşme sistemi ile maç takvimi açıklandı.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup aşamasında ilk karşılaşmalar 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Takımlar, bu tarihlerde 1 ve 2. maçlarını tamamlayacak. Grup aşamasının ikinci bölümü ise 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu periyotta 3 ve 4. maçlar yapılacak.

Grup aşamasının son karşılaşmaları 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak ve 5 ile 6. maçlar bu takvimde tamamlanacak. Çeyrek finaller 25-30 Mart 2027 tarihlerinde iki ayaklı olarak düzenlenecek. Final ve üçüncülük maçı ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılacak ve turnuva bu tarihlerde sona erecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi'ndeki iki grup birincisi bir üst lige yükselecek. Bu sistem kapsamında alt liglerde başarılı olan takımlar bir sonraki sezonda daha üst seviyede yer alma hakkı kazanacak.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar otomatik olarak bir alt lige düşecek. C Ligi'nde grubunu dördüncü sırada tamamlayan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Ayrıca B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri iki ayaklı play-off maçları oynayacak. C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off karşılaşmaları yapılacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

