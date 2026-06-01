Türkiye - Kuzey Makedonya maç kadrosu! İlk 11 açıklandı
Türkiye Kuzey Makedonya maç kadrosu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye Kuzey Makedonya maç kadrosu ve detaylar...
Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. İşte ayrıntılar...
Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu:
Türkiye 11'i: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.
Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.