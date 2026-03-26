Türkiye berabere kalırsa, yenilirse ne olur? Türkiye Romanya berabere biterse ne olacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ROMANYA BERABERE BİTERSE NE OLUR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşaması tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Bu sistemde karşılaşmanın berabere tamamlanması durumunda turu geçen tarafın belirlenmesi zorunlu olduğu için mücadele uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda da sonuç değişmezse penaltılar oynanacak.

Yarı final karşılaşmasını geçen ekip, 31 Mart’ta oynanacak final mücadelesinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu aşamada da tek maç eleme usulü uygulanacak ve finali kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE ROMANYA'YA YENİLİRSE NE OLACAK?

Play-off yarı finalinde Romanya karşısında alınacak bir mağlubiyet, A Milli Futbol Takımı’nın turnuvadaki yolculuğunu sona erdirecek. Tek maç üzerinden oynanan bu aşamada kaybeden ekip için telafi şansı bulunmayacak ve Dünya Kupası’na katılma ihtimali ortadan kalkacak.

Bu nedenle karşılaşma, sadece bir üst tur bileti değil aynı zamanda turnuvaya katılım mücadelesi açısından da büyük önem taşıyor. Kazanan takım yoluna devam ederken, mağlup olan taraf organizasyon dışında kalacak ve play-off sürecini tamamlamış olacak.