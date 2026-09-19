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Trabzonspor Galatasaray hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Trabzonspor Galatasaray hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda belli oldu. Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Galatasaray maçı Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Trabzonspor Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca Trabzonspor Galatasaray maçı TOD platformu üzerinden TOD kullanıcıları tarafından da internet bağlantısı ile izlenebilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Maç Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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