TOKİ Samsun kura sonuçları listesi! TOKİ kura sonucu Samsun isim listesi açıklandı!

TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun'daki kura çekilişi bugün tamamlandı. Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişle birlikte hak sahipleri belirlendi.

TOKİ KURA SONUCU SAMSUN

Samsun'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi sona erdi ve kent genelinde toplam 6.397 konut için hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, başvuru yapan vatandaşların katılımıyla canlı olarak takip edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar il bazında yayımlanan listeler aracılığıyla erişime açıldı.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekimlerinde, başvurular doğrultusunda konutlar kura yöntemiyle dağıtıldı. Samsun'daki çekilişle birlikte projede yer alan konutlar için hak sahipliği süreci bu il özelinde tamamlanmış oldu.

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI LİSTESİ

TOKİ Samsun kura sonuçları, resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranı üzerinden duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuç ekranına girerek başvuruda bulundukları ili seçip isim listeleri üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. Listeler isim sıralamasına göre yayımlanıyor.

Kura çekimi tamamlanan iller için hazırlanan listeler, yalnızca başvuru sahiplerinin bilgilerini içeriyor. Samsun'a ait kura sonuçları da bu kapsamda yayımlanarak adayların erişimine sunuldu. Vatandaşlar sonuçları yalnızca resmi kanallar üzerinden sorgulayabiliyor.

TOKİ SAMSUN KURA ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN?

Kura çekilişinde hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade süreci de açıklandı. Buna göre, kurada ismi çıkmayan adaylar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri alabilecek.

Para iadesi işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşların iade sürecinde herhangi bir ek başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.