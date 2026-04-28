Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”, TOKİ tarafından hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşların erişimine uygun şekilde yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneğiyle satışa sunuluyor. Konut tipleri 55 metrekare 1+1, 65 metrekare 2+1 ve 80 metrekare 2+1 olarak planlanırken, fiyatlar ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde farklılık gösteriyor. Anadolu illerinde başlangıç fiyatları 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor ve aylık taksitler 6.750 TL’den itibaren şekilleniyor. Peki, TOKİ peşinat ne zaman ödenecek? TOKİ ilk taksit ne zaman ödenecek? Detaylar...

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde peşinat ödemeleri, hak sahipleri ile yapılan sözleşme aşamasında gerçekleştirilmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, TOKİ’nin yetkilendirdiği bankalar üzerinden sözleşme imzalarken yüzde 10 oranındaki peşinatı aynı anda ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme, konut sahibi olma sürecinin resmi olarak başlatıldığı aşamayı ifade etmektedir.

Peşinatın sözleşme sırasında tahsil edilmesi, uzun vadeli ödeme planının devreye girmesi için temel şart olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar, toplam konut bedelinin küçük bir kısmını başlangıçta ödeyerek geri kalan tutarı uzun vadeye yayma imkanına sahip olmaktadır.

TOKİ İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ sosyal konut projesinde ilk taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlamaktadır. Bu uygulama sayesinde hak sahiplerine hem maddi planlama hem de taşınma süreci açısından zaman kazandırılmaktadır.

Sözleşmenin tamamlanması ve peşinatın ödenmesinin ardından sistem otomatik olarak aylık taksitlendirme sürecine geçmektedir. Böylece vatandaşlar, 240 aya kadar uzanan ödeme planı kapsamında düzenli şekilde geri ödeme yapmaya başlamaktadır. İlk taksitin ertesi ay başlaması, ödeme düzeninin net ve öngörülebilir olmasını sağlamaktadır.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT AYLIK TAKSİTLERİ ARTACAK MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde aylık taksitler başlangıçta sabit bir plan üzerinden belirlenmiş olsa da, tamamen sabit kalmamaktadır. Uygulanan sisteme göre taksit tutarları her altı ayda bir, bir önceki dönemde gerçekleşen memur maaş artış oranına göre güncellenmektedir.

Bu güncelleme mekanizması, uzun vadeli ödeme sisteminin ekonomik koşullara uyum sağlaması amacıyla uygulanmaktadır. Böylece 240 ay gibi uzun bir vade sürecinde ödeme planının dengeli şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.

Anadolu illerinde 55 metrekare 1+1 konutlar için belirlenen başlangıç taksiti 6.750 TL olurken, 65 metrekare 2+1 konutlarda 8.250 TL, 80 metrekare 2+1 konutlarda ise 9.938 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir. İstanbul’da ise hem konut fiyatları hem de taksit tutarları daha yüksek seviyelerde uygulanmaktadır.

Bu sistem, dar gelirli vatandaşların uzun vadeli ve planlı bir şekilde ev sahibi olabilmesini destekleyen en önemli ödeme modellerinden biri olarak öne çıkmaktadır.