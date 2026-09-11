TOKİ kiralık konutlar hangi ilçelere yapılacak? (TAM LİSTE) İstanbul TOKİ kiralık konutlar nerelerde olacak?

Toki tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık konut projesine ilişkin başvuru, kura, teslim ve kira bedeli detayları belli oldu. Proje kapsamında kiralık konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde gruplar halinde yer alması planlanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru sürecinin ardından kura çekimi ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, Toki kiralık konutlar hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ kiralık konutlar nerelerde olacak? Detaylar...

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLAR NERELERDE OLACAK?

TOKİ kiralık konutlarının İstanbul'da hangi ilçelerde olacağı proje kapsamında belirlenen gruplarla açıklandı. Kiralık konutlar dört farklı grup altında toplam ilçelerde yer alacak.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören

4. Grup: Arnavutköy

Bu kapsamda İstanbul'da TOKİ kiralık konutları Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ kiralık konutları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri içerisinde yer alan "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünü kullanacak.

Başvuruların bu menü üzerinden gerçekleştirilmesiyle TOKİ kiralık konut başvuru süreci tamamlanacak.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ İstanbul kiralık konut projesinden yararlanmak isteyenlerde bazı şartlar aranacak. Verilen bilgilere göre başvuru şartları şu şekilde:

18 yaş üzeri T.C. vatandaşı olmak,

Konut sahibi olmamak,

Evli olmak,

En az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmek.

Bunun yanı sıra son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan kişiler, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden TOKİ kiralık konut başvurusunda bulunabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU VE KURASI NE ZAMAN?

TOKİ kiralık konut başvuruları 14-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

Verilen bilgilere göre kura çekimi ve konut teslimi Ekim 2026'da gerçekleşecek. Böylece başvuru sürecinin ardından hak sahipliği ve konut teslim süreci Ekim ayında gerçekleştirilecek.

KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ kiralık konutlarında kira fiyatlarının 10 bin TL'den başlayacağı belirtildi. En yüksek kira bedeli ise 4+1 daireler için 18 bin TL olacak.

Buna göre kiralık konutlarda fiyatlar 10 bin TL'den başlayacak ve 4+1 daireler için 18 bin TL'ye kadar çıkacak.

TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru tarihleri 14-25 Eylül olarak belirlenirken, kura çekimi ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da yapılacağı açıklandı. İstanbul'daki kiralık konutlar ise belirlenen dört grup kapsamında farklı ilçelerde yer alacak.