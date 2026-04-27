TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇ SORGULAMA: İstanbul TOKİ kura sonuçları (toki.talep.gov.tr)

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için yürütülen kura süreci tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte hak sahipleri belirlenirken, süreç Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edildi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananlar tam liste açıklandı mı? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇ SORGULAMA

Kura aşamasının tamamlanmasının ardından gözler, kesin listelerin yayımlanacağı resmî açıklamalara çevrildi. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, noter onay sürecinin ardından hak sahipliği listelerinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Böylece İstanbul’da konut sahibi olacak vatandaşların isimleri resmiyet kazanmış olacak.

Proje kapsamında bir sonraki aşama olarak inşaat sürecine geçileceği ve temel atma çalışmalarının hızla başlayacağı bildirildi. Yetkililer, konutların en kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçların açıklanacağı resmî platformlar da netleşti. Noter onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine ilişkin kesin listeler TOKİ’nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, sonuçlara https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul adresinden ulaşabilecek. Bunun yanı sıra e-Devlet sistemi üzerinden de TOKİ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama ekranı aracılığıyla bireysel sorgulama yapılabilecek.

Sürecin dijital ortamda yürütülmesi, vatandaşların sonuçlara daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Özellikle e-Devlet entegrasyonu sayesinde başvuru sahipleri, herhangi bir ek işlem yapmadan kendi durumlarını kontrol edebiliyor.

81 ilde yürütülen dev konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde önemli bir aşama geride bırakıldı. İstanbul kura çekimiyle birlikte tüm illerde hak sahipleri belirlenmiş oldu ve proje yeni bir evreye geçti.

BAKAN KURUM: NOTER ONAYI SONRASI KESİN LİSTELERİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre artık süreç inşaat aşamasına taşınıyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından hızlı şekilde temel atma çalışmalarına başlanacağı ve konutların etaplar halinde yükseltileceği bildirildi. Amaç, planlanan takvim doğrultusunda evlerin en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sürecin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum’un açıklaması şu şekilde aktarıldı:

“Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız”