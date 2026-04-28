TOKİ hak sahibi olduktan sonra konut için yeniden kura çekiliyor mu? TOKİ konut belirleme kurası ne zaman?

Toki konut süreçleri, özellikle hak sahipliği ve konut belirleme aşamalarıyla ilgili olarak vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Sürecin iki aşamalı yapısı, çoğu zaman kura çekimi sonrası tekrar bir kura olup olmadığı ya da dairelerin ne zaman kesinleştiği gibi soruları beraberinde getirir. Peki, Toki hak sahibi olduktan sonra konut için yeniden kura çekiliyor mu? TOKİ konut belirleme kurası ne zaman? Detaylar...

TOKİ HAK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA KONUT İÇİN YENİDEN KURA ÇEKİLİYOR MU?

TOKİ projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için süreç, yalnızca ilk kura ile tamamlanmaz. Hak sahipliği kurasında başvuru yapan vatandaşların projeden konut almaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenir. Ancak bu aşama, hangi dairenin kime verileceğini netleştirmez.

Hak sahipliği kurasını kazanan kişiler, yalnızca konut almaya hak kazanmış olur. Bu noktadan sonra ikinci ve daha belirleyici bir aşama devreye girer: “Konut Belirleme Kurası”.

Evet, hak sahiplerinin hangi daireyi alacağı, projenin ihalesi tamamlandıktan sonra yapılacak olan bu ikinci kura ile kesinleşir. Bu aşamada blok, kat ve daire numarası gibi tüm teknik konut detayları belirlenir. Böylece hak sahipleri, yalnızca konut sahibi olma hakkını değil, aynı zamanda hangi konutta yaşayacaklarını da net olarak öğrenmiş olur.

Bu sistem, TOKİ projelerinde adil dağılımı sağlamak ve tüm hak sahiplerine şeffaf bir şekilde konut tahsisi yapmak amacıyla uygulanmaktadır. Hak sahipliği kurasından farklı olarak bu süreç tamamen konutun fiziksel olarak belirlenmesine yöneliktir.

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Elde edilen bilgilere göre konut belirleme kurası, inşaat ve ihale süreçlerinin netleşmesinin ardından planlanmaktadır. Bu aşamada artık proje teknik olarak şekillendiği için hangi blokta hangi dairenin yer aldığı da kesinleşmiş olur.

Bu kura ile birlikte:

Hak sahiplerinin daireleri netleşir,

Blok ve kat bilgileri belirlenir,

Konutların dağılımı resmiyet kazanır.

Dolayısıyla konut belirleme kurası, TOKİ sürecinin en somut ve nihai aşamalarından biri olarak kabul edilir. Hak sahipleri için bu aşama, yalnızca hak kazanımının değil, aynı zamanda yaşam alanlarının kesinleştiği kritik bir süreçtir.