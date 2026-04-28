TOKİ başkasına devredilir mi? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi, ödemesi bitmeyen TOKİ kiraya verilebilir mi?

Sosyal konut projeleri, Türkiye’de özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için geliştirilen en önemli kamu politikalarından biri olarak öne çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından yürütülen projelerde hak sahipliği, kullanım şartları ve devir süreçleri belirli kurallara bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle “ Toki evleri kiraya verilebilir mi?” veya “konut devri mümkün mü?” gibi sorular, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TOKİ BAŞKASINA DEVREDİLİR Mİ?

Toki konutlarında en kritik konulardan biri, mülkiyetin üçüncü kişilere devredilip devredilemeyeceğidir. Genel uygulamaya göre TOKİ konutları, belirli bir süre boyunca satış, devir veya temlik işlemlerine kapalıdır. Bu durumun temel amacı, sosyal konutların amacına uygun şekilde gerçek ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılmasıdır.

Birçok TOKİ sözleşmesinde, konutun tesliminden sonra belirli bir “yasaklı devir süresi” yer alır. Bu süre içinde konutun satılması, devredilmesi veya hak sahipliğinin başka bir kişiye aktarılması mümkün değildir. Ancak bu sürenin sonunda, bazı projelerde belirli şartların sağlanması halinde devir işlemleri yapılabilmektedir.

Özetle:

TOKİ konutu genellikle ilk yıllarda devredilemez.

Devir hakkı, sözleşme ve proje şartlarına bağlıdır.

Amaç, konutların spekülatif alım-satıma konu edilmesini engellemektir.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

TOKİ konutlarının kiraya verilmesi konusu, en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Genel çerçevede TOKİ konutlarının kiraya verilmesini açıkça yasaklayan tek tip bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu durum, her hak sahibinin serbestçe kiralama yapabileceği anlamına da gelmez.

Kiralama hakkı büyük ölçüde sözleşme şartlarına ve projenin niteliğine bağlıdır. Bazı sosyal konut projelerinde, hak sahiplerinin konutu kendilerinin oturması şartı yer alırken, bazı projelerde belirli koşullar altında kiralama yapılmasına izin verilebilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

Konutun “oturum şartı” içermesi durumunda kiraya verilmesi yasak olabilir.

Bazı projelerde belirli süre sonra kiralama serbest hale gelebilir.

TOKİ, konutun amacı dışında kullanımını denetleyebilir.

Dolayısıyla TOKİ evlerinin kiraya verilip verilemeyeceği sorusunun yanıtı, “proje bazlı değişkenlik gösterir” şeklinde özetlenebilir.

ÖDEMESİ BİTMEYEN TOKİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

En kritik sorulardan biri de borcu devam eden TOKİ konutlarının kiraya verilip verilemeyeceğidir. Bu noktada uygulama yine sözleşme hükümlerine göre değişmektedir.

Genel olarak:

Ödemesi devam eden TOKİ konutlarında, hak sahipliği tam olarak tamamlanmamış kabul edilir.

Bu nedenle bazı projelerde kiralama işlemi kısıtlanabilir veya tamamen yasaklanabilir.

Bazı durumlarda ise, konutta fiili oturum şartı aranarak kiraya verilmesine izin verilmez.

TOKİ’nin temel yaklaşımı, sosyal konutların yatırım aracı olarak değil, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle ödeme süreci tamamlanmadan kiralama yapılması çoğu projede riskli ve sözleşmeye aykırı bir durum oluşturabilir.

TOKİ KONUTLARINDA KİRA VE DEVİR SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

TOKİ konutlarında kira ve devir süreçleri değerlendirilirken üç temel unsur öne çıkar:

1. SÖZLEŞME MADDELERİ

Her hak sahibi, TOKİ ile imzaladığı sözleşmedeki özel hükümlere tabidir. Bu maddeler kiralama ve devir hakkını doğrudan belirler.

2. PROJENİN NİTELİĞİ

Sosyal konut, kentsel dönüşüm veya özel satış projelerinde kurallar farklılık gösterebilir.

3. OTOURUM ZORUNLULUĞU

Birçok projede konutun boş bırakılmaması ve hak sahibinin bizzat kullanması şartı aranır.