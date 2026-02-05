TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi saat kaçta?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde toplam 4 bin 370 sosyal konut inşa edilecek. Ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Peki, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi saat kaçta? Detaylar...

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece vatandaşlar, ev sahibi olma hayallerini evlerinden takip edebilecek. Canlı yayın sayesinde çekilişin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğü anlık olarak izlenebilecek.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Afyonkarahisar TOKİ projeleri için başvuru yapan vatandaşların en çok merak ettiği soru: "TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı?"

5 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, 4 bin 370 sosyal konutun asil ve yedek hak sahipleri resmi olarak ilan edilecek.

Hak sahipliği sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden duyurulacak.

Ayrıca sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliğini kolayca kontrol edebilecek.

Bu sayede 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi saat kaçta nereden izlenir? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

Kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.

Çekiliş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Canlı yayın için vatandaşlar, TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden çekilişi takip edebilecek. Bu yöntemle ev sahipleri, kura çekiminin şeffaf ve adil bir şekilde yapıldığını canlı olarak görebilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipliği sonuçları, vatandaşların erişimine sunulacak:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

e-Devlet: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

Sonuçlar, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri ayrıntılı olarak listelenecek.

Bu sayede Afyonkarahisar'da TOKİ projelerine başvuru yapan herkes, aynı gün içinde hak sahibi olup olmadığını öğrenebilecek.