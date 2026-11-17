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Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un hayatını kaybettiği haberi spor camiasında üzüntü yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Cuğ'un vefatını duyururken futbol kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Ankara Demirspor formalarını giydiğini açıkladı. Peki, Timuçin Çuğ neden öldü? Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

TİMUÇİN CUĞ NEDEN ÖLDÜ?

Timuçin Cuğ'un ölüm nedeni hakkında TFF'nin yayımladığı taziye açıklamasında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle eski milli futbolcunun hangi nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ölüm sebebine ilişkin açıklanmamış ayrıntılar hakkında tahminde bulunmak doğru değil.

TİMUÇİN CUĞ KİMDİR?

Timuçin Cuğ, Türk futbolunda hem kulüp takımlarında hem de A Milli Futbol Takımı'nda görev yapmış eski futbolcu ve teknik direktördür. Savunma oyuncusu olarak forma giyen Cuğ, futbol kariyerine Ankara Demirspor altyapısında başladı ve profesyonel futbol hayatını da bu kulüpte sürdürdü.

14 Eylül 1951 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Timuçin Cuğ, 16 Kasım 2026'da hayatını kaybetti. Bu bilgilere göre eski milli futbolcu, vefat ettiğinde 75 yaşındaydı.

TİMUÇİN CUĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan Timuçin Cuğ, daha sonra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını giydi. Özellikle Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli başarılar elde eden Cuğ, sarı-lacivertli takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Cuğ, aktif futbol yaşamını noktaladıktan sonra da Türk futboluna farklı görevlerle hizmet etmeyi sürdürdü.

TİMUÇİN CUĞ'UN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre Timuçin Cuğ'un cenaze namazı, 17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Eski futbolcunun naaşı, cenaze namazının ardından defnedilecek.

TFF, yayımladığı taziye mesajında Cuğ'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diledi.