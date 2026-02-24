Talisca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Anderson Talisca kaç hafta yok?

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı 1-1'lik maçın ardından sarı-lacivertli takımda ciddi sak atlıklar gündeme geldi. Mücadele sırasında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Anderson Talisca ise karşılaşmayı tamamlamasına rağmen maç sonunda sahadan sekerek soyunma odasına yöneldi. Ederson da son dakikalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi görmek zorunda kaldı. Peki, Talisca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Talisca kaç hafta yok? Detaylar...

TALISCA SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıklarla ilgili yaptığı resmi açıklamada Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Bu durum, deneyimli oyuncunun önümüzdeki maçlarda forma giymesini engelleyecek ciddi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Talisca'nın yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun kurma ve hücum organizasyonlarını doğrudan etkileyebilir. Özellikle hücum varyasyonları ve duran top organizasyonlarında Brezilyalı yıldızın yokluğu hissedilecek.

TALISCA KAÇ HAFTA YOK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Anderson Talisca'nın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu süreç, Talisca'nın Fenerbahçe'nin önümüzdeki maç programında önemli bir eksik olacağını gösteriyor.

MR sonuçlarına göre Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık bulunuyor. Bu tip adale yaralanmaları, doğru ve planlı bir rehabilitasyon süreci ile ortalama 3 haftada iyileşiyor. Fenerbahçe teknik ekibi, oyuncunun sakatlığını aceleye getirmeden yönetmeyi ve tam iyileşme sağlanmadan sahaya dönmemesini öncelik olarak belirledi.

Bu süre zarfında takım, Talisca'nın yokluğunu orta saha organizasyonu ve hücum planları ile dengelemeye çalışacak. Özellikle Avrupa ve lig maçlarının yoğun olduğu dönemde Brezilyalı oyuncunun eksikliği Fenerbahçe teknik direktörü için stratejik bir sınav olacak.

DİĞER SAKATLIK HABERLERİ VE TAKIM DURUMU

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak resmi açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

Çağlar Söyüncü: Sağ arka adalesinde kısmi yırtık, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ederson Moraes: Sol arka adalesinde zorlanma, yaklaşık 3 hafta yok.

Jayden Oosterwolde: Sağ kasık bölgesinde zorlanma, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak olacak.

Ayrıca Milan Skriniar'ın dönüşü 4 hafta, Edson Alvarez'in ise 6 haftaya yakın sürede sahalara dönmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe'nin savunma ve orta saha planlamasında ciddi bir rotasyon ihtiyacını gündeme getiriyor.