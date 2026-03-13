Talisca ne zaman dönecek, neden oynamıyor? Talisca'nın sakatlık durumu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sakatlığı takım gündeminde önemli yer tutmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda.

TALİSCA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa karşılaşması sırasında sakatlandı. Maç esnasında sol hamstring yani arka adale bölgesinde problem yaşayan oyuncu, karşılaşmanın ardından stadyumu sekerek terk etti. Maçtan bir gün sonra gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonrasında Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu sakatlığın ardından kulüp ve spor kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Mart ayı ortasına gelindiğinde Talisca'nın sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemediği görülürken, Fenerbahçe'de aynı dönemde yaşanan sakatlıklar da gündeme geldi. Çağlar Söyüncü, Skriniar ve Semedo gibi isimlerin de sağlık sorunları yaşadığı süreçte Talisca'nın yokluğu takım kadrosunda dikkat çekti.

TALİSCA NE ZAMAN DÖNECEK?

Talisca'nın tahmini dönüş tarihi ise 20 Mart civarı olduğu ileri sürülüyor. Mart ortası itibarıyla Brezilyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle henüz sahalara dönmedi. Mevcut bilgiler doğrultusunda Talisca'nın sahalara dönüşünün Mart ayının son günlerine veya Nisan ayının başına denk gelmesi bekleniyor.