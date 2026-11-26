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Tabii Spor 1, 2, 3, 4 kanalları nereden, nasıl izlenir soruları Avrupa kupası maçlarının oynandığı günlerde sıkça araştırılıyor. tabii Spor 1, 2, 3, 4 ve 5 kanalları, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapıyor. Bu kanallar televizyon platformlarında yer almıyor ve yalnızca internet üzerinden izlenebiliyor. Kanallardaki yabancı takımların maçları Premium üyelik gerektiriyor.

TABİİ SPOR 1, 2, 3, 4 KANALLARI NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor 1, 2, 3, 4 ve 5 kanalları yalnızca tabii'nin dijital platformunda bulunuyor. Kanallara tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Bu kanallar için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında kanal numarası bulunmuyor.

TABİİ SPOR KANALLARI NASIL İZLENİR?

Kanalları izlemek için tabii'de üyelik oluşturmak gerekiyor. Yabancı takımlar arasındaki Avrupa kupası maçlarını izleyebilmek için ise Premium üyelik gerekiyor.

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDA VAR MI?

Ana kanal tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. tabii Spor 1, 2, 3, 4 ve 5 kanalları ise yalnızca dijital platformda yayın yapıyor.