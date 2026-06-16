Suudi Arabistan Uruguay hangi kanalda? Suudi Arabistan Uruguay maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Suudi Arabistan Uruguay Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Suudi Arabistan Uruguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan Uruguay maçını hangi kanal veriyor? İşte Suudi Arabistan Uruguay maçı yayın bilgisi!

SUUDİ ARABİSTAN URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Uruguay maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Suudi Arabistan Uruguay maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

SUUDİ ARABİSTAN URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Uruguay maçı bu akşam saat 01.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.