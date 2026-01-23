Survivor 2026, 22 Ocak'ta izleyicilerini yine nefes kesen bir eleme gecesiyle ekran başına kilitledi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, hem ödül hem de ceza oyunlarında büyük bir mücadele verirken, eleme potasına kimlerin girdiği ve düellodan kimin galip çıkacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 22 Ocak? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde.

SURVIVOR KİM ELENDİ KİM GİTTİ 22 OCAK?

Survivor 2026'da heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. 22 Ocak tarihli eleme gecesi, izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Bu hafta eleme potasına kimlerin girdiği, SMS oylamalarının sonuçları ve düello mücadelesinin kazananı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.

ELEME KONSEYİ ÖNCESİ ÖDÜL VE CEZA OYUNUNDA HEYECAN TIRMANDI

Survivor'da eleme gecesine hazırlık olarak gerçekleştirilen ödül ve ceza oyunu, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını karşı karşıya getirdi. Zorlu parkurda fiziksel güç ve konsantrasyon ön plandaydı. Haftanın bu kritik oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu zafer, takımın moralini yükseltirken, Gönüllüler için eleme öncesi baskıyı artırdı.

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Konseyde yapılan oylamalar ve SMS sıralaması sonucunda eleme potası şekillendi. Halk oylaması ile Bayhan ve Onur Alp, yüksek oy alarak potadan çıkmayı başardı ve düelloya girmekten kurtuldu. Bu gelişme, Survivor izleyicilerinin büyük bir kısmının tahmin ettiği isimlerin elenmesini engelledi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın en kritik anlarından biri olan ödül oyununda, Ünlüler ve Gönüllüler fizik, denge ve hız gerektiren parkurda mücadele etti. Kıyasıya geçen oyun sonucunda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu sonuç, takımın motivasyonunu artırırken, Gönüllüler takımında gerilimi ve stratejik planlamayı ön plana çıkardı.

DÜELLO MÜCADELESİ VE SURVIVOR 2026'DAN VEDA EDEN İSİM

Eleme gecesinin zirve noktası, düello mücadelesi oldu. Potadaki isimlerden Eren ve Erkan, hayallerini sürdürmek için son bir kez parkura çıktı. Kıyasıya geçen düello sonucunda kaybeden ve Survivor 2026 hayallerine veda eden isim Gönüllüler takımından Erkan oldu. Bu sonuç, Gönüllüler takımı için büyük bir kayıp anlamına gelirken, Survivor izleyicileri arasında da uzun süre konuşulacak bir gelişme olarak kayıtlara geçti.