SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2026 Haziran TCMB faiz kararı toplantısı ayın kaçında?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı Haziran ayı faiz kararı toplantısının tarihi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip olan toplantının tarihi netleşirken, “TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemde yerini koruyor. Ekonomi dünyasının merakla beklediği toplantıya ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2026 Haziran TCMB faiz kararı toplantısı ayın kaçında?

2026 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı, döviz ve piyasalarda belirleyici rol oynarken, toplantının tarihi yatırımcıların odağında bulunuyor. “Faiz kararı hangi gün açıklanacak?” sorusu araştırılırken, kritik toplantının tarihi netleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı toplantısı 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararı, piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

TCMB 2026-2027 TOPLANTI TAKVİMİ

  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
  • 21 Ocak 2027
  • 18 Mart 2027
  • 22 Nisan 2027
  • 10 Haziran 2027
Sahra Arslan
