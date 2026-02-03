Türkiye'nin önde gelen feminist iktisatçılarından biri olan Prof. Dr. Şemsa Özar, akademik çalışmaları ve sosyal politika alanındaki katkılarıyla uzun yıllar hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda tanındı. 3 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybeden Özar, akademik çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla hatırlanmaya devam edecek. Peki, Şemsa Özar kimdir? Prof. Dr. Şemsa Özar neden öldü? Şemsa Özar kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞEMSA ÖZAR KİMDİR?

Prof. Dr. Şemsa Özar, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Meslek hayatına 1978–1980 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde başlayan Özar, 1980–1983 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı. Akademik kariyerine yön vererek 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden iktisat alanında doktora derecesi aldı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliğine başladı. 2018 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Özar, ardından akademiden emekli oldu.

Feminist teorisyen kimliğiyle tanınan Şemsa Özar, çalışmalarını ağırlıklı olarak kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler, paramiliter yapılar ve zorunlu göç konularına odakladı. Akademi dışındaki bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde araştırmalarına devam etti.

Uluslararası alanda da etkili bir isim olan Özar, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC) gibi kuruluşlara danışmanlık yaptı. 2010–2012 yılları arasında İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı'nda (EGGE) Türkiye'yi temsil etti. Ayrıca, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği'nin (IAFFE) başkanlığını üstlendi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubunun aktif üyesiydi.

PROF. DR. ŞEMSA ÖZAR NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Şemsa Özar, 3 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklamalar sınırlı olmakla birlikte, akademik camiada ve sosyal bilimler alanında derin bir üzüntü yaratmıştır. Türkiye'de ve uluslararası arenada kadın emeği ve sosyal politika alanına katkılarıyla tanınan Özar, geride çok sayıda araştırma, yayın ve akademik miras bırakmıştır.

ŞEMSA ÖZAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Şemsa Özar, 1978 yılında yüksek lisansını tamamlayarak meslek yaşamına başlayan bir akademisyen olarak, 3 Şubat 2026 tarihinde vefat etti. Bu bilgilere göre, Özar'ın doğum yılına dair net bir veri verilmemekle birlikte, 1978'de yüksek lisansını tamamladığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak 65–70 yaşları arasında olduğu tahmin edilmektedir.

ŞEMSA ÖZAR NERELİ?

Prof. Dr. Şemsa Özar'ın memleketi hakkında detaylı bilgi verilmemekle birlikte, Türkiye'de eğitim ve meslek hayatını sürdüren bir akademisyen olarak Türk kökenli olduğu bilinmektedir.