Samsunspor Rayo Vallecano maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Samsunspor Rayo Vallecano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Samsunspor Rayo Vallecano kaç kaç? Samsunspor Rayo Vallecano canlı maç anlatımı ve Samsunspor Rayo Vallecano kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı 2-1'lık Rayo Vallecano üstünlüğüyle devam ediyor.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor Rayo Vallecano maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı Samsun'da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.