Samsunspor Rayo Vallecano maç özeti ve golleri! (ÖZET) Samsunspor Rayo Vallecano kaç kaç bitti, golleri kim attı?

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇ ÖZETİ

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO ÖZET

Samsunspor Rayo Vallecano maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı 2-1'lik Rayo Vallecano üstünlüğüyle devam ediyor.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Samsunspor Rayo Vallecano maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.