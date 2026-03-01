Samsunspor - Gaziantep FK maçı canlı izle: Samsunspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Samsunspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor, sahadaki mücadele şimdiden heyecanı doruğa taşıdı. Taraftarlar, maçın canlı olarak nasıl izleneceğini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor; tüm gözler ekrana çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

NEREDEN İZLENİR?

Taraftarlar karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN SPORTS 2 kanalından veya beIN SPORTS'un dijital platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilir.