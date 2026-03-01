Samsunspor - Gaziantep FK maçı canlı izle: Samsunspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
NEREDEN İZLENİR?
Taraftarlar karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN SPORTS 2 kanalından veya beIN SPORTS'un dijital platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilir.