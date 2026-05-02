Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu! Samsunspor GS muhtemel 11 belli oldu

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Samsunspor - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Samsunspor 11: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Uğurcan Çakır cezalı

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yarınki müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yarınki müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla'nın forma giyememesi bekleniyor.

Üç oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Osimhen, Samsunspor'u boş geçmiyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.