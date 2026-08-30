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Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'de kimler var?

Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'de kimler var?
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Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu şöyledir:

Samsunspor 11: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Yalçın, Jarju, Emre, Fatih.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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