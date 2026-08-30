Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'de kimler var?

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu şöyledir:

Samsunspor 11: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Yalçın, Jarju, Emre, Fatih.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.