Teknoloji dünyası, Samsung'un 2026 model amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra için büyük bir heyecan yaşıyor. Özellikle Galaxy S25 serisinin başarıyla piyasaya sürülmesinin ardından, Samsung'un gözünü bir sonraki jenerasyona dikmesi kullanıcıların beklentilerini yükseltti. Peki, Samsung Galaxy S26 Ultra ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman gelecek? Samsung Galaxy S26 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Detaylar...

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, geçmiş yıllarda Galaxy Unpacked etkinliklerini genellikle Ocak ayının ortasında düzenliyordu. Ancak, 2026 yılı için planlanan lansmanın Şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Bu bilgi, sektörün önde gelen sızıntı kaynakları ve Fransız teknoloji kanallarının raporlarıyla destekleniyor.

Galaxy S26 serisinin lansmanında, üç modelin tanıtılması planlanıyor:

Galaxy S26

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra, serinin en üst segment modeli olarak dikkat çekecek. Özellikle kamera özellikleri, ekran teknolojisi ve performans kapasitesi ile teknoloji meraklılarının radarında bulunuyor. Şu an için cihazın kesin çıkış tarihi Şubat ayı son haftası olarak belirtilse de, resmi onay Samsung tarafından lansman günü yapılacak açıklama ile netleşecek.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Lansman tarihinden sonra merak edilen bir diğer soru ise Samsung Galaxy S26 Ultra Türkiye'ye ne zaman gelecek. Mevcut bilgiler, Galaxy S26 serisinin Mart ayında satışa sunulacağı yönünde. Bu kapsamda Türkiye'de de cihazın Mart ayı itibarıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Samsung Galaxy S26 Ultra Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak sorusu teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Şu anda cihazın Türkiye satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş model fiyatlandırmaları ve döviz kuru değişiklikleri göz önüne alındığında, Galaxy S26 Ultra'nın üst segment fiyat kategorisinde yer alması bekleniyor. Ancak net fiyat bilgisi, Samsung Türkiye'nin resmi duyurusu ile açıklanacak. Teknoloji takipçileri, fiyatın lansman sonrası ön sipariş döneminde belli olacağını bilmelidir.

SONUÇ: SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA, TEKNOLOJİ MERAKLILARININ RADARINDA

Samsung Galaxy S26 Ultra, 2026 yılında üst düzey özellikleriyle öne çıkacak bir model olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şubat sonunda yapılması planlanan Galaxy Unpacked etkinliğiyle birlikte cihaz hakkında tüm teknik detaylar ve Türkiye lansman bilgileri netleşecek.

Şu ana kadar doğrulanmış bilgiler:

Lansman: Şubat 2026, son hafta (resmi açıklama bekleniyor)

Türkiye'ye gelişi: Mart 2026 civarı (resmi tarih netleşmedi)

Türkiye satış fiyatı: Henüz açıklanmadı

Galaxy S26 Ultra, Samsung'un üst segment stratejisini devam ettirdiği ve Apple ile rekabetini sürdürdüğü bir dönemin parçası olacak. Teknoloji meraklıları, cihazın kamera, ekran ve performans özellikleriyle ilgili resmi açıklamaları bekliyor.