Şampiyonlar Ligi'nde deplasman gol kuralı kalktı mı, deplasman gol kuralı geçerli mi?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde deplasman gol kuralını konuşuyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı, yoksa hâlâ geçerli mi? Maç öncesi heyecan ve tartışmalar şimdiden başladı.

DEPLASMAN GOLÜ KURALIKALKTI MI?

Deplasman golü kuralı, futbol dünyasında uzun yıllardır tartışılan bir konu oldu. 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp müsabakalarında kaldırılarak, maçların sonucu tamamen oynanan süreye ve gerekirse uzatmalara bağlı hâle geldi.

DÜNYA KUPASI VE KITA KULÜPLERİNDE KURALI KALDIRMA SÜRECİ

UEFA'nın ardından 2022 sezonundan itibaren CONMEBOL kulüp müsabakalarında da deplasman golü kuralı uygulaması sona erdi. 2023-24 sezonuyla birlikte ise AFC kulüp müsabakalarında aynı karar uygulanmaya başlandı. Bu adımlar, futbolun küresel ölçekteki kurallarının standartlaşmasına doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.