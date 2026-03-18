Şampiyonlar Ligi'nde deplasman gol kuralı kalktı mı, deplasman gol kuralı geçerli mi?

Şampiyonlar Ligi'nde Deplasman golü kuralı hâlâ geçerli mi yoksa kaldırıldı mı? Taraftarlar ve spor yorumcuları bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde deplasman gol kuralını konuşuyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı, yoksa hâlâ geçerli mi? Maç öncesi heyecan ve tartışmalar şimdiden başladı.

DEPLASMAN GOLÜ KURALIKALKTI MI?

Deplasman golü kuralı, futbol dünyasında uzun yıllardır tartışılan bir konu oldu. 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp müsabakalarında kaldırılarak, maçların sonucu tamamen oynanan süreye ve gerekirse uzatmalara bağlı hâle geldi.

DÜNYA KUPASI VE KITA KULÜPLERİNDE KURALI KALDIRMA SÜRECİ

UEFA'nın ardından 2022 sezonundan itibaren CONMEBOL kulüp müsabakalarında da deplasman golü kuralı uygulaması sona erdi. 2023-24 sezonuyla birlikte ise AFC kulüp müsabakalarında aynı karar uygulanmaya başlandı. Bu adımlar, futbolun küresel ölçekteki kurallarının standartlaşmasına doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Osman DEMİR
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu